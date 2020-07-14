الأزهر: توزيع الطلاب على الكليات طبقا للتوزيع الجغرافي العام المقبل

عقد الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، اجتماعا مع مستشاره لشئون التنسيق الدكتور محمد فرج، الأستاذ بكلية الهندسة، والمهندسة منى ماهر، مدير مركز المعلومات بالجامعة.

وقال الدكتور يوسف عامر، إن الاجتماع جاء لمتابعة نظام التعليم الهجين الذي يتم تطبيقه بكليات القاهرة والأقاليم، بدء من العام المقبل.

وقال عامر، إن نظام التعليم الهجين يجمع بين التعليم التقليدي وهو حضور الطلاب للمحاضرات، والتعليم عن بعد "أون لاين"، يقلل من حضور الطلاب للكليات، وعدم وجود تكدسات أو تزاحم بها، لأنه عدد أيام حضور الطلاب للمحاضرات ستكون قليلة، ما يجعل فرص الإصابة بالمرض أقل، وسط اتخاذ كافة التدابير الاحترازية من ارتداء الكمامات والتطهير والتعقيم ووضع المطهرات بالمدرجات.

وأشار إلى أنه تمت مناقشة خلال اجتماع تنسيق القبول بكليات القاهرة والأقاليم، مشيرا إلى أن توزيع الطلاب الجدد على الكليات العام الدراسي المقبل، سيعتمد على التوزيع الجغرافي، منعا للاغتراب وتحقيقا لشمول التنمي بالأقاليم.

ومن المقرر، أن تنتهي امتحانات نهاية العام التي بدأت في الرابع من يوليو الجاري، في الـ 28 من الشهر نفسه.