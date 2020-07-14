عالم مصري: نحتاج 110 مليارات متر مكعب لتخطي مرحلة الفقر المائي

عالم مصري: نحتاج 110 مليارات متر مكعب لتخطي مرحلة الفقر المائي
كتب:
محمد عزالدين
11:16 م | الثلاثاء 14 يوليو 2020
قال العالم المصري الدكتور هاني سويلم، أستاذ المياه والتنمية المستدامة بجامعة أخن الألمانية، إن السودان لديه قلق من التغيرات اليومية بشأن ملف المياه في سد النهضة، مؤكدا أن مصر تحتاج إلى 110 مليارات متر مكعب لنتخطى مرحلة الفقر المائي، مضيفا أنه يتم استيراد محاصيل زراعية يمكن زراعتها في مصر وتحتاج مياه.
وأضاف "سويلم"، في مداخلة عبر سكايب، لبرنامج مساء دي إم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان، إن الفريق المصري الذى يقوم بالتفاوض في ملف سد النهضة، وضع 3 سيناريوهات للتعامل مع الجفاف، مشيرا إلى أن إعادة الملئ أحد المشاكل الفنية في ملف سد النهضة، لافتا إلى أن هناك 5 نقاط خلافية بشأن سد النهضة مع الجانب الإثيوبي، منها ما يتعلق بالجفاف.
وأوضح أستاذ المياه والتنمية المستدامة بجامعة أخن الألمانية، أن هناك حاجة إلى البحث عن موارد جديدة للمياه مع الزيادة السكانية الطاقة الجددية والمتجددة محور هام فى تنمية مواد المياه.