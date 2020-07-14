عالم مصري: نحتاج 110 مليارات متر مكعب لتخطي مرحلة الفقر المائي

قال العالم المصري الدكتور هاني سويلم، أستاذ المياه والتنمية المستدامة بجامعة أخن الألمانية، إن السودان لديه قلق من التغيرات اليومية بشأن ملف المياه في سد النهضة، مؤكدا أن مصر تحتاج إلى 110 مليارات متر مكعب لنتخطى مرحلة الفقر المائي، مضيفا أنه يتم استيراد محاصيل زراعية يمكن زراعتها في مصر وتحتاج مياه.

وأضاف "سويلم"، في مداخلة عبر سكايب، لبرنامج مساء دي إم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان، إن الفريق المصري الذى يقوم بالتفاوض في ملف سد النهضة، وضع 3 سيناريوهات للتعامل مع الجفاف، مشيرا إلى أن إعادة الملئ أحد المشاكل الفنية في ملف سد النهضة، لافتا إلى أن هناك 5 نقاط خلافية بشأن سد النهضة مع الجانب الإثيوبي، منها ما يتعلق بالجفاف.

وأوضح أستاذ المياه والتنمية المستدامة بجامعة أخن الألمانية، أن هناك حاجة إلى البحث عن موارد جديدة للمياه مع الزيادة السكانية الطاقة الجددية والمتجددة محور هام فى تنمية مواد المياه.