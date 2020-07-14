تنفيذا للموجة 16.. تفاصيل استرداد 21 فدانا أملاك دولة بالسادات

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن استرداد 21 فدانا أملاك دولة بقرية الخطاطبة بمركز السادات، كما تم تنفيذ 5 حالات تعد على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية بمركز أشمون بإجمالى مساحة 1540 مترا، وذلك ضمن الموجة الـ16 لإزالة التعديات المخالفة لأحكام القانون.

وصرح المحافظ، بأنه تم إزالة 178 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية منذ انطلاق أعمال الموجة لإزالة التعديات، حيث تم تنفيذ إزالة 62 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة بإجمالى مساحة 6608 متر وإزالة 116 حالة تعد على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 92 فدانا.

ووفقاً لتقرير غرفة العمليات المركزية تم أمس الإثنين إزالة 30 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة و5 حالات تعد على الأراضى الزراعية بمختلف جهات الولاية.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية استمرار تنفيذ الموجة الـ (16) لإزالة التعديات المخالفة لأحكام القانون على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق المحافظة، مشددا على تطبيق القانون علي الجميع دون استثناءات والتعامل بكل حزم مع كافة التعديات وفرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون.