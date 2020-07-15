انقلاب سيارة نقل محملة بـ 38 طن ردة في سوهاج

انقلبت سيارة نقل محملة بـ 38 طنا ردة على الطريق الزراعي الغربي دائرة مركز سوهاج، دون حدوث إصابات، تم رفع السيارة وحمولتها وتسيير حركة المرور على الطريق.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير امن سوهاج، إخطارا من العميد عبد المجيد رضوان، مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد ورود بلاغ بانقلاب سيارة بالطريق الزراعي الغربي دائرة المركز، انتقل مأمور وضباط المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نقل بمقطورة قيادة "أحمد.ي.ا" 35 عاما سائق ويقيم دائرة أسيوط محملة بـ 38 ط ردة قادمة من مصنع بني مزار للأعلاف بالمنيا إتجاه مخزن أولاد الجندي للأعلاف بناحية الصلعا دائرة المركز اختلت عجلة القيادة بيده ما أدى لانقلابها وحمولتها على جانب الطريق دون حدوث إصابات.

تم رفع السيارة وحمولتها وتسيير حركة المرور، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.