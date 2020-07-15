إزالة 77 حالة تعد ضمن الموجة الـ16 في كفر الشيخ

قال محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، إنه تم تنفيذ 41 قرار إزالة بمساحة 82 فدانا و19 قيراطا و12 سهما بمركز مطوبس، كما جرى تنفيذ 36 قرار إزالة تعد على أرض أملاك الدولة بناحية قرية بر بحري، ضمن أعمال الموجة الـ16 لإزالة التعديات، وذلك بإجمالي مساحة 17050م، مؤكدًا على التنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية والرقابية والتنفيذية، بسرعة تنفيذ القرارات الصادرة لإزالة التعديات على أراض أملاك الدولة بنطاق المحافظة.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أن تلك الموجة تشمل الحالات التي لم تتقدم بأي طلبات تقنين لأوضاعها، والحالات التي لم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينات، وكذلك الحالات التي لا تنطبق عليها شروط التقنين، مؤكدًا على المتابعة اليومية مع جميع رؤساء المراكز والمدن بما تم على أرض الواقع.