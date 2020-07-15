16 ألف جنيه إيرادات "لص بغداد" أمس

حقق فيلم "لص بغداد" للمخرج أحمد خالد موسى، بطولة الفنان محمد إمام، إيرادات بلغت 15 ألفا و924 جنيها، أمس، متفوقا على فيلم "الفلوس" للمخرج سعيد الماروق، وبطولة الفنان تامر حسني، الذي حقق 14 ألفا و974 جنيها.

ووفقا لبيان صادر من الموزع محمود الدفراوي، حقق فيلم "بنات ثانوي" للمخرج محمود كامل، بطولة جميلة عوض ومحمد الشرنوبي، 2118 جنيها، فيما حقق فيلم "صندوق الدنيا" للمخرج عماد البهات وبطولة خالد الصاوي ورانيا يوسف 883 جنيها.

وحقق فيلم "ولاد رزق 2" للمخرج طارق العريان، وبطولة الفنان أحمد عز، 666 جنيها، أما فيلم "الفيل الأزرق 2" للمخرج مروان حامد، وبطولة الفنان كريم عبدالعزيز، فقد حصد 293 جنيها.