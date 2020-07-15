 إزالة تعديات على 11 ألف متر و17 فدانا بقنا

واصلت الوحدات المحلية في محافظة قنا، حملات الإزالة الخاصة بالموجة 16 لإزالة التعديات على أراض أملاك الدولة بالتنسيق مع وحدة متابعة إزالة التعديات بالمحافظة وقوات الشرطة من مديرية أمن قنا.

وقال المهندس عمر عبدالباقي مدير وحدة متابعة إزالة التعديات بالمحافظة، إن الحملات أسفرت عن إزالة تعديات بالبناء على أملاك الدولة بمساحة 11 ألف و368 مترا مربعا بمراكز أبو تشت ونجع حمادي وقنا وقوص، وإزالة تعديات على 15 فدانا و22 قيراطا بمركزي قنا ونقادة، وتعديات على مساحة 2 فدان بمراكز فرشوط ونجع حمادي ودشنا والوقف بناء على الأراضي الزراعية، وإزالة 16 حالة مخالفة لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بمساحة 1504 أمتار مربعة بمركزي قنا وقـفط.