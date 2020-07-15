الفيل الأزرق 2 يقترب من 104 ملايين جنيه.. وولاد رزق 2 يلاحقه

حقق الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" إيرادات إجمالية بلغت قيمتها 103 ملايين و633 ألفا و291 جنيها، متفوقا على فيلم "ولاد رزق 2" الذي جاء ثانيا بـ100 مليون و753 ألفا و422 جنيها.

ووفقا لبيان صادر من الموزع السينمائي محمود الدفراوي، حصد فيلم "الفلوس" 46 مليونا و869 ألفا و80 جنيها، بينما حقق فيلم "لص بغداد" 32 مليونا و209 آلاف و242 جنيها.

وحقق فيلم "بنات ثانوي" 7 ملايين و862 ألفا و327 جنيها، بينما حصد فيلم "رأس السنة" إيرادات قيمتها مليونين و971 ألفا و945 جنيها، فيما حقق فيلم "صندوق الدنيا" مليون و31 ألفا و670 جنيها.