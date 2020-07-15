رئيس الوزراء التونسي يحذر "النهضة الإخوانية" من المناورات السياسية

أكد رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ، تمسكه بالدستور والقانون في إدارة الخلافات السياسية، وضرورة التعجيل بتنفيذ خطة الإنقاذ الحكومية.

وحذّر رئيس الحكومة التونسية من أي مناورات سياسية، مؤكدا التزامه بالدستور والقانون، وذلك ردا على دعوة حركة النهضة لرحيله.

ويحتاج حزب النهضة الذي له 54 نائبا، ما لايقل عن 109 أصوات في البرلمان لسحب الثقة، وهو ما يسعى للحصول عليه مع حليفيه في البرلمان، ائتلاف الكرامة وحزب قلب تونس، بحسب سكاي نيوز.

وقال الفخفاخ خلال اجتماعه بممثلي المنظمات الوطنية في البلاد، إنّ تونس لم تعد تحتمل مزيدا من الإرباك والمناورات السياسية، مشيرا إلى ضرورة إنجاز الاستحقاقات الاجتماعية العاجلة بعيدا عن الصراعات الحزبية.

ووفق خبراء في القانون الدستوري، فرئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، ليس ملزما بالمرور عبر البرلمان للحصول على تزكية النواب للتعديل الوزاري الذي ينوي إجراءه خلال الأيام القادمة.

ويستهدف الفخفاخ في التعديل الوزاري، وزراء حركة النهضة بالأساس على خلفية طلب الحركة إجراء مشاورات مع الرئيس قيس سعيَد لتغيير الحكومة.

ودعت حركة النهضة لمشاورات سياسية مع كل الأطراف والمنظمات في البلاد من أجل "مشهد سياسي بديل" على حدّ وصفها، لكن الرئيس التونسي رفض هذا الطلب.

وقال قيس سعيّد في تصريح نشرته رئاسة الجمهورية إثر لقاء جمعه مع رئيس الحكومة والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي: "لن تحصل مشاورات ما دام رئيس الحكومة كامل الصلاحيات".

وأضاف الرئيس التونسي: "إن استقال أو تم توجيه لائحة لوم ضده، في ذلك الوقت يمكن للرئيس أن يقوم بمشاورات، بدون ذلك لا وجود لمشاورات".