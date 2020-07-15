محافظ سوهاج يفتتح مدرستين بتكلفة 5.5 مليون جنيه

افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، مدرسة "أبو بكر الصديق" الابتدائية بقرية مشطا بمركز طما بتكلفة بلغت 2 مليون و800 ألف جنيه، بسعة 16 فصلا دراسيا.

كما افتتح توسع مدرسة "الإعدادية المشتركة" بشارع أحمد عرابي، بتكلفة 2 مليون و700 ألف جنيه، والتي شملت إنشاء جناح جديد من 5 طوابق يشمل 6 فصول دراسية ساهمت في زيادة عدد فصول المدرسة إلى 21 فصلا دراسيا، بالإضافة إلى إنشاء سور جديد.

رافق المحافظ خلال الافتتاح الدكتور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء عصام الليثي السكرتير العام للمحافظة، وعدلي أبو عقيل رئيس مركز ومدينة طما، والسيد أبو عقيل رئيس هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج، والدكتور أحمد خليفة مدير إدارة طما التعليمية.

وهنأ محافظ سوهاج أهالي طما بمناسبة افتتاح المدارس الجديدة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة المحافظة لإقامة واستكمال المشروعات الخدمية والتنموية بالقرى والمدن، وخاصة المدارس لخفض الكثافة الطلابية بالفصول وإتاحة المناخ الجيد للطلاب للدراسة والتفوق العلمي، لافتا إلى أن ذلك يأتي تماشيا مع تحقيق رؤية القيادة السياسية لبناء الإنسان المصري من خلال تطوير المنظومة التعليمية.