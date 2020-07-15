بريطانيا: نصب تمثال متظاهرة سوداء بدلا من آخر لتاجر رقيق

نحت فنان تمثالا لمتظاهرة سوداء على قاعدة تمثال تاجر الرقيق، الذي أسقطه المتظاهرون في مدينة بريستول الإنجليزية.

وصنع مارك كوين تمثالا لجين ريد، متظاهرة التقطت صورة لها وهي تقف على القاعدة، بعد أن سحب المتظاهرون تمثال إدوارد كولستون وألقوه في ميناء بريستول في 7 يونيو، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية

ووضع التمثال الذي يحمل عنوان "منتهى القوة (جين ريد) قبل فجر اليوم دون موافقة مسؤولي المدينة.

وعاش كولستون في القرن السابع عشر وتمكن من تكوين ثروة من نقل العبيد الأفارقة عبر المحيط الأطلسي إلى الأمريكيتين.

واشتهر كولستون بتمويل المدارس والجمعيات الخيرية في بريستول، التي تبعد 195 كيلومترًا جنوب غرب لندن.

ويأتي إسقاط التمثال ضمن حملة عالمية حساب عالمي لمناهضة العنصرية والعبودية، انطلقت عقب جورج فلويد، أمريكي أسود، على يد رجل شرطة في مينيابوليس الأمريكية، في مايو.

وقال كوين، أحد أشهر النحاتين في بريطانيا، إنّ ريد "ابتكرت التمثال عندما وقفت على القاعدة ورفعت ذراعها في الهواء. الآن نحن نبلور هذه اللحظة".

وأضافت ريد لصحيفة الجارديان، أنّ التمثال الجديد "مذهل" وسيسهم "في استمرار الحوار".

وأخرجت سلطات المدينة تمثال كولستون من الميناء، وأعلنت اعتزامها وضعه في متحف، إلى جانب لافتات من مظاهرة "حياة السود مهمة".