تواصل حملات "احميها من الحتان" في كفر الشيخ

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة الدكتورة هدى الطنباري، مقرر المجلس، اليوم الأربعاء، حملة طرق الأبواب تحت عنوان "احميها من الختان". واستهدفت الحملة منذ 14 يونيو الماضي، وحتى اليوم، 56451 سيدة ورجل، بمراكز "كفرالشيخ، الحامول، بيلا، قلين، مطوبس، فوه، سيدي سالم، الرياض، دسوق، برج البرلس".

وشارك في الحملة 610 رائدات ريفيات، حيث تولت الرائدات توعية المستهدفين عن مخاطر ختان الإناث.

يأتي ذلك في إطار جهود وأنشطة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة خلال شهر "بدور" والمنعقد في الفترة من 14 يونيو حتى 14 يوليو المقبل.

يذكر أن حملة طرق الأبواب "احميها من الختان" قد بدأت نشاطها في يوم 14 يونيو الماضي، وتضمنت العديد من الأنشطة.

وتمتد حملة طرق الأبواب بجميع المحافظات لمدة 8 أيام بمعدل يومين في الأسبوع، بهدف توعية السيدات والأهالي في المراكز والقرى والنجوع بقضية ختان الإناث وخطورة وأضرار هذه الممارسة الخاطئة.