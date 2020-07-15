"افتكروه ممثل".. مصدر: المتسلل لمدينة الإنتاج لقى مصرعه أثناء محاولة ضبطه

قالت مصادر إن الشاب المتسلل داخل مدينة الإنتاج الإعلامي غافل أفراد الأمن الداخلي من البوابة الأولى وكان بكامل ملابسه وعقب دخوله خلع ملابسه العلوية، ودهن جسده باللون الأخضر وكان بحوزته سلاح أبيض "سنجة" وبدأ يتحرك بالمدينة.

وأضافت المصادر أن بعض شهود العيان الذين تمكنوا من رؤيته اعتقدوا أنه ممثل ويقوم بتصوير بعض المشاهد كما هو معتاد داخل المدينة.

وتابعت المصادر أن الشرطة رصدت الشاب المتسلل من خلال الكاميرات فاكتشفوا أنه تسلل خلسة من الباب فطاردوه وتم القبض عليه بالقرب من الحي الإسلامي وأثناء اقتياده داخل سيارة دبل كابينة إلى إدارة الأمن قفز من السيارة بجوار الحي الشعبي ومعه السنجة وأثناء محاولة القبض عليه أصيب بالرصاص في منطقة البطن فسقط قتيلا.