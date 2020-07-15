ضبط 47 كيلو "سجق" مجهول المصدر في محل بالعاشر

شنت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع إدارة تموين العاشر من رمضان، برئاسة مدير الإدارة أحمد إبراهيم، حملة تفتيشية على المحال التجارية.

وأوضحت المديرية، خلال بيان لها، أنه جرى تحرير المحضر رقم 1043 جنح أول العاشر ضد أحد أصحاب محلات بيع اللحوم، لعرضه "سجق بلدي" مجهول المصدر دون بيانات، وجرى التحفظ على كمية مقدارها 47 كيلو سجق.

وأضاف "البيان"، أنه جرى تحرير المحضر رقم 1044 جنح أول العاشر ضد أحد أصحاب المحال الكبرى، لعرضه كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على 68 طبق كبدة زنة الواحد 500 جرام بإجمالي 34 كيلو كبدة على ذمة المحضر.