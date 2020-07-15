حيثيات حكم عدم قبول دعوى عزل المستشار السابق لمرسي

أكدت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية، في حيثيات حكمها بعدم قبول عزل المستشار السابق لمحمد مرسي من جهة عمله، أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، وأعضائه من درجة مندوب غير قابلين للعزل، وللمجلس الخاص المُشكل الاختصاص فقط دون غيره بإدارة شؤونه وتعيين أعضائه ونقلهم وتأديبهم وتوزيع العمل بين المحاكم.

وأضافت المحكمة، أن المدعي عليه عضو بمجلس الدولة بدرجة "نائب رئيس"، فمن ثم فإن المجلس الخاص هو المنوط وحده دون سواء تقييم أدائه، كما أن طلبات المدعي بصحيفة الدعوى لا تمس مصلحة شخصية ومباشرة خاصة به، ولابد من قبول دعوى الإلغاء أن يكون مقيم الدعوى له مصاحة مباشرة ومؤثرة، وهو ما لم يتحقق في هذه الدعوى.

جاء ذلك في حيثيات الحكم الصادر بعدم قبول دعوى عزل عضو بمجلس الدولة كان يعمل المستشار القانوني لمحمد مرسي سابقًا وقت رئاسته للبلاد، من وظيفته لانتفاء شرط المصلحة.