إنشاء المعرض اللوجستي للخضر والفاكهة بمنطقة علم الروم بمطروح

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، فى مرور مفاجئ، المعرض اللوجستى لبيع الخضر والفاكهة، والتابع لمديرية التموين بمطروح، للاطمئنان على الالتزام بالأسعار المعمول بها بالمعرض، بنسبة تخفيض 30% تيسيرًا على المواطنين.

وأكد "شعيب"، اليوم، متابعة المحافظة المستمرة لمدى الالتزام بجودة المعروض من الخضر والفاكهة، وكذلك قائمة الأسعار اليومية، مشيرًا إلى الحرص على استفادة المواطنين والتخفيف من أعبائهم.

وأكد المحافظ البدء في تنفيذ المعرض اللوجستى بمنطقة شارع علم الروم، للتخفيف عن الأهالى فى تلك المنطقة وعرض المنتجات بأسعار مخفضة.

ومن جانبهم أشاد عدد من المواطنين خلال جولة المحافظ المفاجأة للمعرض بجودة المعروض، وكذلك الأسعار التى تقل عن أسعار السوق بنسبة ملموسة.