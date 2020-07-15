بـ110%.. توريد 141878 طن قمح لصوامع سوهاج

أعلنت مديرية التموين بمحافظة سوهاج اليوم، تخطيها المستهدف في توريد القمح وبلغت نسبة التوريد 110 % بإجمالي 141 ألفا و878 طنا و273 كيلو للصوامع وشون المحافظة.

وأعلن المحاسب محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بسوهاج، انتهاء موسم توريد القمح أمس، مشيرا إلى أن المحافظة حققت أعلى نسبة توريد للأقماح في تاريخها.

وأضاف إبراهيم، أن محافظة سوهاج في العام السابق حققت 129 ألف طن من الأقماح، وهذا العام زادت الكمية بواقع، 13 ألفا و398 طنا، حيث امتلأت الصوامع والشون في المحافظة عن آخرها تماماً، وجرى شحن الفائض إلى صوامع وشون محافظة المنيا لوجود فائض، لافتا إلى توريد 27 ألف طن لصوامع المنيا.

وأشار إلى أن المستهدف هذا العام من الأقماح وصل إلى 110%.