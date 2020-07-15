بإجراءات وقائية.. 601 طالب بالدبلومات الفنية يؤدون الامتحانات بالشرقية

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لجان الامتحانات العملية لشهادة الدبلومات الفنية، وذلك بمدارس مدينة الزقازيق.

وبدأت جولة المحافظ بتفقد مدرسة الزقازيق الثانوية الزراعية، للاطمئنان علي سير انتظام الامتحانات العملية لطلاب التعليم الزراعي، مشيراً إلى أن 601 طالب وطالبة أدوا الامتحانات العملية في مادة الكيمياء.

وخضع محافظ الشرقية ومرافقوه لدى دخولهم المدرسة لإجراءات الكشف الحراري، كإجراء احترازي ووقائي لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، مؤكدًا الانتهاء من تطهير وتعقيم كافة المعامل بالمدارس التي تشهد أداء الامتحانات العملية، للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وجميع المشاركين في ماراثون الامتحانات.

وأضاف محافظ الشرقية أنه تم تجهيز غرف عزل بكل مدرسة تحت إشراف فريق طبي مدرب، لاستقبال حالات الاشتباه أو الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

كما حرص المحافظ على تفقد قسم الألبان بالمدرسة، موجهًا وكيل أول وزاره التربيه والتعليم بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بفتح منافذ جديدة، لتسويق وعرض منتجات الألبان والأغذية بأسعار مناسبة للمواطنين، مؤكدًا ضرورة الاستفاده من المنتجات التي تقدمها المدرسة، وتشجيع الطلاب علي إقامة مشروعات صغيرة خاصة، وذلك بعد انقضاء فترة دراستهم بالمدرسة.

كما وجه المحافظ وكيل أول وزاره التربية والتعليم ببحث إمكانيه الاستفادة من المزرعة القبلية بالمدرسة، والمقامة على مساحة 10 أفدنة لإقامة أحواض سمكية لتدريب الطلاب على طرق الاستزراع السمكي والاستفادة من خبرات هيئة الثروة السمكية بالعباسة.

كما توجه محافظ الشرقية إلى مدرسة الزقازيق الثانوية المعمارية الزخرفية العسكرية نظام الثلاث سنوات، لمتابعة سير الامتحانات العملية لشهادة الدبلومات الفنية للتعليم الصناعي، والمتقدم له 21372 طالبًا وطالبة.

وتفقد محافظ الشرقية أقسام نجارة العمارة، والأثاث والديكور، والزخرفة، والإعلان، واطمئن من الطلاب على مستوى الامتحان العملي، وما إذا كانت لديهم أي شكاوى أثناء أدائهم الامتحان.

وأكد رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أنه تم تزويد اللجان بوسائل الإضاءة والتهوية اللازمين، وتوافر أدوات التطهير والتعقيم باللجان ودورات المياة، وتهيئه الجو المناسب للطلاب لآداء الامتحانات العملية في سهولة ويسر.