بنفسك.. طريقة حساب فاتورة المياه إلكترونيا

قدمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، للمستهلكين، طريقة حساب فاتورة المياه الكترونيا، من خلال الموقع الرسمس الخاص بها.

وتستعرض "الوطن" خلال االسطور التالية طريقة حساب فاتورة المياه الكترونيا، وفقا لما أعلنته الشركة القابضة للمياه، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

طريقة حساب فاتورة المياه

ـ من خلال الدخول على الرابط https://www.hcww.com.eg/bill-calc/.

ـ تحديد نوع النشاط، سواء كان تجاري، منزلي، خدمي، حكومي، صناعي، سياحي، أندية رياضية واجتماعية وما يتبعها، أو الأنشطة غير السكنية لمحافظات البحر الأحمر وسيناء ومطروح.

ـ ادخال القراءة الحالية والسابقة.

ـ تحديد عدد وحدات العقار أو الشقة.

ـ توضيح حالة الصرف الصحي سواء كانت مخدوم، أو غير مخدوم.

وأوضحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن القيم الواردة بالنموذج لا تشمل أي ضرائب أو دمغات أو أقساط مديونية.

وأضافت أن السعر الخاص بتعريفه الأندية الرياضية والاجتماعية وما يتبعها الوارد بالنموذج هو بعد تطبيق الخصم بنسبة 75% على التعريفة المعتمدة للأندية، وذلك طبقا لقانون الهيئات الرياضية.

وفي حالة حساب العميل علي متوسط وعدم وجود قراءة سابقة وحالية يقوم العميل بإدخال كمية المتوسط في خانة القراءة الحالية فقط.

تأسست الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالقرار الجمهوري رقم 135 لسنة 2004 بإنشاء شركة قابضة لمياه الشرب والصرف الصحي شركاتها التابعة وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتخضع لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية.

وبمقتضى الفقرة الثالثة من القرار الجمهوري المشار إليه تم تحويل الهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام لمياه الشرب والصرف الصحي شركات تابعة للشركة القابضة خاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ليصبح عدد الشركات التابعة 25 شركة تابعة تخدم 27 محافظة.