محافظ المنيا يتابع العمل بمشروع "المطبعة"

قرر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، تشكيل لجنة من كليتي الهندسة والفنون الجميلة، والوحدة الفنية الهندسية بالمحافظة، لإعداد دراسة لرفع كفاءة وتطوير إحدى الحدائق بميدان صفي الدين أبوشناف خلف مسجد الوداع.

يأتي ذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير وتجميل عدد من الميادين على مستوى مدينة المنيا، من أجل إضفاء مظهر جمالي وحضاري وجعلها واجهة مشرفة أمام زائريها.

رافق المحافظ خلال جولته، اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعقيد محمد صلاح رئيس المدينة.

تابع المحافظ، سير العمل بمشروع المطبعة التابع للديوان العام للمحافظة، وذلك للوقوف على الاحتياجات الفعلية، ودفع عجلة الإنتاج من أجل تحقيق تنمية مستدامة، وخاصة بعد إعلان خطة الدولة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد.

أكد المحافظ أهمية الاستفادة من كل المشروعات الإنتاجية، وبحث سبل تطويرها والوقوف على المعوقات التي تواجهها، مشددا على ضرورة تذليل العقبات والمشكلات الخاصة بتلك المشروعات ووضع حلول جذرية لها.