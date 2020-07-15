فيديو.. ابنة مكرم محمد أحمد: "اهتمام الدولة بمرض أبويا رفع معنوياته"

قالت أمنية مكرم، ابنة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، إنه بالأمس تم نقل والدها من مستشفى العلمين عن طريق الإسعاف الطائر ووصل إلى مستشفى المعادي العسكري، وتم إجراء اللازم له مباشرة وتم التوجيه بمنع الزيارات حتى يستقر الوضع وتسير الأمور بهدوء، وليس بسبب سوء حالة والدها، حتى أنه تم منع الزيارة عن أسرته.

وأضافت مكرم خلال مداخلة هاتفية على شاشة "MBC مصر" أن حالة والدها مستقرة للغاية والجلطة التي أصيب بها لم تكن قوية للغاية وتم إنقاذ حالته سريعا، موضحا أن والدها بدأ يشعر بالإعياء منذ 3 أيام ولكنه لايعترف بالمرض بسهولة ولايرغب بالتصريح بمرضه، وجاء من القاهرة حتى العلمين وهو مصاب بالجلطة في إحدى ذراعيه وتحمل آلاما لا يتحملها أحد، وبدأت الأسرة بملاحظة آثار التعب وتم استعداء الطبيب مباشرة الذي فحصه وطلب نقله للمستشفى وطلب أشعة على المخ وتم نقله بسيارة الإسعاف ونقله لمستشفى العلمين وتم حجزه بالعناية المركزة.

ووجهت مكرم الشكر للدولة بكل أجهزتها ومؤسساتها بداية من رئاسة الجمهورية مرورا بالقوات المسلحة والأجهزة الطبية بعد اهتمامهم بحالة والدها، "اهتمام الدولة رفع من معنويات أبويا، لما قولتله بالاهتمام الكبير اللي حصل من الدولة بحالته وشه نور وهو في العناية، إنك تحس إن الدولة بتقدرك وسندتك".

وكشفت مكرم أن العديد من السفراء والوزراء وإعلاميين بالدول العربية المختلفة تواصلوا معها للاطمئنان على صحة والدها.