تخصيص مقر لهيئة سلامة الغذاء بالمنوفية

استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لبحث سبل التعاون المشترك بين الهيئة والمحافظة والتعريف بدور الهيئة ومهامها.

ومن جانبه، قرر محافظ المنوفية تخصيص مقر للهيئة القومية لسلامة الغذاء بمقر مجمع المصالح الحكومية بشبين الكوم، وذلك في إطار الدعم الكامل للهيئة وأنشطتها المتنوعة في حماية الغذاء، مشيرًا إلى أنه سيتم دراسة توفير مقرات للهيئة بالوحدات المحلية بنطاق المحافظة.

وأعرب الدكتور حسين منصور عن سعادته بدعم محافظ المنوفية لأنشطة الهيئة، مضيفًا أن الهيئة تتوسع حاليًا في توقيع عدة بروتوكولات تعاون مع مختلف الجهات، باعتبار أن الهيئة هي المعنية بسلامة الغذاء لحماية المستهلك المصري، وضمان تداول منتجات غذائية آمنة ، كما تم استعراض أنشطة الهيئة في مجال الرقابة علي المنشآت الغذائية ودورها الهام لضمان غذاء آمن وسليم للمواطنين.