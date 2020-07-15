ليلى شندول تنضم للجزء الثاني من "الكهف"

انضمت الفنانة التونسية ليلى شندول، لأسرة الجزء الثاني من المسلسل السعودي الكهف"، الذي تكتبه ورشة عمل مكونة من منة إكرام وعمر خالد ومحمد هشام عبية.

وتدور أحداث المسلسل الذي سيتم تصوير 70% من أحداثه بتقنية الصور المنتجة بواسطة الكمبيوتر CGI و VFX، بين مصر والسعودية، لمجموعة شباب تقودهم الصدفة للتورط في مغامرة شديدة المخاطر ليواجهوا تحديات غير متوقعة في عالم لم يتخيلوا قط أنّه قريب من عالمهم بهذه الدرجة.

ومن المفترض بدء تصوير "الكهف" خلال أغسطس المقبل، على أن يعرض الموسم الأول من المسلسل قبل نهاية هذا العام على واحدة من المنصات الإلكترونية.

"الكهف" تأليف منة إكرام وعمر خالد ومحمد هشام عبية، وإخراج حسام الجوهري، منتج منفذ شركة أي برودكشن، ومن بطولة عدد كبير من الفنانين المصريين والعرب، بينهم خالد كمال وبشرى، ومن السعودية عبد الرحمن اليماني ومحسن منصور، ومن سوريا فراس سعيد، ومن العراق شمم الحسن، ومن لبنان سنتيا خليفة، كما يجسد بطولة المسلسل العديد من الفنانين الشباب منهم يوسف عثمان وليلى أحمد زاهر وهنا داوود وحسن مالك.

يذكر أنّ ليلى شندول، عملت لفترة مذيعة في قناة دريم، كما عملت ممثلة وموديل، وقدمت العديد من الأعمال الفنية بتونس.