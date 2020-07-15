مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم يقر 7 إرشادات قبل تطبيق قانون الاستبعاد المؤقت (فيديوجراف)

أجرى مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "IFAB"، العديد من التعديلات على قوانين كرة القدم تمهيدا لتطبيقها من الموسم المقبل، حيث سمح مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لكل الاتحادات الوطنية بعمل تعديلات في القوانين الخاصة بمباريات كرة القدم للشباب وقدامى اللاعبين وذوي الاحتياجات الخاصة والبراعم.

وأوضح مجلس الاتحاد الدولي أنه لا يمكن تطبيق تلك التعديلات على المسابقات التي تضم الفريق الأول للأندية في المستوى الأعلى أو الفرق الدولية من المستوى "أ"، ومن أبرز التعديلات الغريبة في قانون كرة القدم، هو تطبيق عقوبة الاستبعاد المؤقت، على غرار ما يحدث في كرة اليد، وأوضحت مصادر داخل الاتحاد الدولي، أنه سيتم تقييم التجربة تحسبا لفرضها في كل مسابقات كرة القدم.

ويتم تطبيق الاستبعاد المؤقت ضد اللاعب عندما يرتكب خطأ يستوجب الإنذار ويعاقب بالوقف الفوري من المشاركة في الجزء التالي من المباراة.

وتم إقرار عمل نظامين للاستبعاد المؤقت أحدهما يقضي بتطبيق هذا الاستبعاد بشكل مؤقت على كل الإنذارات بلا استثناء، بينما يقضي النظام الآخر باللجوء للاستبعاد المؤقت عند منح بطاقة صفراء بسبب سوء السلوك مثل التحايل على الحكم أو الاعتراض بشكل غير لائق أو لمس الكرة باليد بشكل متعمد.

بروتوكول الاستبعاد المؤقت يحتوي على عدة إرشادات قبل تطبيقه

ويجب على الاتحاد الوطني لكرة القدم والاتحاد القاري والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الموافقة على بروتوكول الاستبعاد المؤقت للنشر في قواعد المسابقة من خلال الإرشادات التالية:

1- يتم تطبيقه على اللاعبين فقط بمن فيهم حراس المرمى ولا يمكن تطبيقه على اللاعب بمقاعد البدلاء أو اللاعب الذي تم استبداله حال ارتكابه الأخطاء التي تستوجب نيله بطاقة صفراء.

2- يقوم الحكم بعمل إشارة تدل على الاستبعاد المؤقت عن طريق إشهار بطاقة صفراء ثم يشير بكلتا ذراعيه إلى منطقة الاستبعاد المؤقت وهي في الغالب تكون المنطقة الفنية للاعب.

3- مدة الاستبعاد المؤقت تكون واحدة لكل الأخطاء على أن تتراوح مدة الاستبعاد المؤقت من 10% إلى 15% من مدة اللعب الإجمالية فعلى سبيل المثال يتم استبعاد اللاعب 10 دقائق في مباراة مدتها 90 دقيقة أو يُستبعد 8 دقائق في مباراة مدتها 80 دقيقة وهكذا.

4- تبدأ مدة الاستبعاد المؤقت من لحظة استئناف اللعب بعد مغادرة اللاعب للملعب ويقوم الحكم باحتساب أي وقت ضائع ضمن مدة الاستبعاد المؤقت نتج عن توقف اللعب والذي يتم إضافته في نهاية كل شوط مثل التبديل، الإصابات.

5- من الممكن أن يتولى مندوب المسابقة أو الحكم الرابع أو أي شخص تحدده لجان المسابقات مساعدة الحكم في احتساب مدة الاستبعاد المؤقت، ويكون القرار النهائي لوقت عودة اللاعب المستبعد في يد الحكم الرئيسي فقط وهو الوحيد الذي يأذن للاعب المستبعد الدخول للملعب من خط التماس بعد نهاية وقت استبعاده.

6- لا يمكن استبدال اللاعب المستبعد مؤقتا حتى نهاية وقت الاستبعاد المؤقت وبالطبع لا يمكن استبداله بأي شكل لو كان فريقه استنفد التبديلات المسموح بها.

7- لو لم تستكمل مدة استبعاد اللاعب المؤقتة عند نهاية الشوط أو نهاية الشوط الثاني في حالة لعب وقت إضافي يتم استكمال الجزء المتبقي من مدة الاستبعاد المؤقت في بداية الشوط الثاني أو من الشوط الإضافي ويتم السماح للاعب المستبعد مؤقتا بلعب ركلات الترجيح حتى لو لم يُنهي مدة استبعاده بنهاية المباراة.

مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم يقر 7 إرشادات قبل تطبيق قانون الاستبعاد المؤقت#احمى_نفسك_احمى_بلدك Posted by ‎ElWatan News\جريدة الوطن‎ on Wednesday, July 15, 2020

تشغيل -1:20 إلغاء كتم الصوت مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم يقر 7 إرشادات قبل تطبيق قانون الاستبعاد المؤقت #احمى_نفسك_احمى_بلدكElWatan News\جريدة الوطن