حظك اليوم الخميس 16-7-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يهتم الكثيرون من محبي علم الأبراج بمطالعة الحظ اليومي الخاص بهم، وتقدم "الوطن" استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يمدك بالحماس ويدفعك نحو دراسة أو معرفة تفتح أمامك آفاقًا جديدة.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي داعم وقد تقترب اليوم بسهولة ممن حولك والكل يبحث عن صحبتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة داليا مصطفى، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل المال وقد يذخر عقلك اليوم بأفكار بناءة لتنمية عائدك المادي إذا اعتنيت بحساباتك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل العلاقات تمنحك حضورًا أخاذا وقدرة على التأثير في الآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة فيفي عبده، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في برجك يعدك بلقاءات وفرص وإنجازات عديدة في آن واحد.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمنحك اليوم السعادة والقوة وقد تعقد لقاءات عاطفية ناجحة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء المطربة يارا، ويوافق تاريخ ميلادها 1 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بالتريث في الإعلان عن أفكارك ولا تتسرع في اتخاذ قراراتك وابق متحفظًا ومراقبًا.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العاطفة.. فلا تصر على التحكّم في كل شيء واسترخ قليلا.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يدفعك لمباشرة مشروع تحلم به وتتبلور أفكارك وتتضح.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

اليوم قد يمنحك الفلك سعادةً ودفئا في علاقتك بمن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم ممثل ودرامر فريق كايروكي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن تقاوم مشاعر القلق ولا تستبق الأحداث.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

فينوس والقمر معاكسان.. تحكّم في انفعالاتك وخفّف كلامك واستمع جيدًا للآخر.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان وائل كفوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يساعدك على أن تبرهن اليوم على تميزك بموهبة ابتكارية وتتقن عملك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

فينوس تدعمك وتمدك بالسحر والجاذبية، وبالرغبة في الانطلاق والتحرر.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان محمد منير، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثامن قد يدفعك اليوم نحو دراسة مشروع استثماري أو تقوم ببحث مسألة تجارية.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في منزل الحظ يمنحانك مظهرًا جذابا ورزينًا وتبدو قادرًا على التأثير فيمن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب النجم الهندي شاروخان، ويوافق تاريخ ميلاده 2 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك.. كن حريصًا فيما يخص التوقيعات وإبرام العقود، ويطالبك الفلك بتوخي الحيطة والحذر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

تحكّم في إظهار عصبيتك وحاول أن تكون أكثر تسامحًا مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة ميرفت أمين، ويوافق تاريخ ميلادها 24 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر بمنزل الصحة يمنحك كل الطاقة والنشاط والقدرة على الإنجاز، فقط تأنّ في قراراتك واحمِ حقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في مواجهة برجك ومن المهم أن تتمهل في ردود أفعالك ولا تتسرع في الغضب.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة غادة عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 25 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

يمنحك الفلك يقظة ذهنية وقد تجد نفسك اليوم قادرًا على القيام بشيء مبتكر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

فينوس والقمر في منزل الحب وقد تكون اليوم على موعد مع الرومانسية والحب.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة صفية العمري، ويوافق تاريخ ميلادها 20 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

ابتعد عن استفزاز الآخرين لتتجنب اشتعال المشاكل، وفكر مليا في العواقب المترتبة على كل تصرف.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق.. تذكر اليوم أن اللباقة هي وسيلتك المثلى للخروج من أي مأزق.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة أمل حجازي، ويوافق تاريخ ميلادها 20 فبراير.