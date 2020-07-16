حظك اليوم الخميس 16-7-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحمل يتميز بالحكمة واللباقة في الحديث مع الآخرين، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يمدك بالحماس ويدفعك نحو دراسة أو معرفة تفتح أمامك آفاقًا جديدة.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي داعم وقد تقترب اليوم بسهولة ممن حولك والكل يبحث عن صحبتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة داليا مصطفى، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.