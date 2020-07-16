حظك اليوم الخميس 16-7-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الثور بكونه شخصية عنيدة، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل المال وقد يذخر عقلك اليوم بأفكار بناءة لتنمية عائدك المادي إذا اعتنيت بحساباتك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

الشمس في منزلك، والعلاقات تمنحك حضورًا أخاذا وقدرة على التأثير في الآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة فيفي عبده، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.