حظك اليوم الخميس 16-7-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج العذراء حبه للنظافة والأماكن النظيفة، ويحب تربية الحيوانات والاعتناء بها.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن تقاوم مشاعر القلق ولا تستبق الأحداث.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

فينوس والقمر معاكسان، تحكّم في انفعالاتك وخفّف كلامك واستمع جيدا للآخر.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان وائل كفوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.