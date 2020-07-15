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محمود مسلم

تحالف" القائمة الوطنية" يعلن حل نفسه عقب الانتخابات

كتب:

سمر نبيه
08:41 م | الأربعاء 15 يوليو 2020
قيادات "دعم مصر" خلال إعلان"القائمة الوطنية"

قيادات "دعم مصر" خلال إعلان"القائمة الوطنية"

أعلن تحالف "القائمة الوطنية من أجل مصر"، تفويض الممثل القانوني للقائمة، لتقديمها للجان تلقي طلبات الترشيح، مشيرا في بيان صادر عنه قبل قليل، أن التحالف يعد تحالفا انتخابيا وليس سياسيا.

وأضاف التحالف في بيانه، الذي صدر عقب ساعات من انعقاد المؤتمر الصحفي لائتلاف دعم مصر للإعلان عن تفاصيل القائمة، إن التحالف "ينتهي بانتهاء الانتخابات".

وأشار التحالف، إلى أن القائمة تم الإعلان عنها بحضور ممثلي وقيادات 11 حزبا سياسيا، هم أعضاء القائمة، والذين قدموا جميع أوراق ومستندات مرشحيهم المطلوبة للممثل القانوني للقائمة.