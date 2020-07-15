مصرع ربة منزل سقطت من الطابق الرابع بالخصوص

لقيت ربة منزل بمنطقة الخصوص بمحافظة القليوبية، مصرعها، إثر سقوطها من الطابق الرابع علوي فى شارع الرشاح العمومي، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة فى الحال، ونُقلت إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

وتلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بمصرع ربة منزل تدعى "وفاء. أ. س"، مقيمة بشارع الرشاح العمومي بمنطقة الخصوص التابعة لمحافظة القليوبية، ونُقلت الجثة إلى المستشفى.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية والمحلية، وتبين سقوط ربة المنزل من الطابق الرابع علوي على الأرض حيث لقيت أنفاسها الأخيرة فى الحال.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، فيما تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.