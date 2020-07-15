خبير: أمريكا لا يمكنها التدخل بأي عمل في الشرق الأوسط دون مباركة مصر

قال اللواء الدكتور سمير فرج الخبير الاستراتيجي، إن لقاء قائد القيادة المركزية الأمريكية مع الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، حمل عدة رسائل لدول المنطقة.

وأضاف "فرج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي مقدم برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، أن أمريكا لا يمكن أن تتدخل في أي عمل بالشرق الأوسط دون مباركة من مصر، ولهذا اعتبر البنتاجون مصر محور رئيسي لأي حركة عسكرية في المنطقة.

وتابع، أن زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية، تأتي في وقت حاسم جدًا، حيث سيطلع على فكر القيادة المصرية، كما ستعرف منه القيادة المصرية فكر القيادة الأمريكية.