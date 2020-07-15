العمل بعقد مؤقت.. "صرف صحي القاهرة" تعلن 641 وظيفة شاغرة للشباب

أعلنت شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، عن حاجتها لعدد من الوظائف التالية للعمل بعقد مؤقت، وتستعرض "الوطن" تفاصيل الوظائف والمستندات المطلوبة على النحو التالي:

تفاصيل الوظائف المتاحة

1. عدد 62 سائقًا.

2. عدد 12 عامل ورش.

3. عدد 527 عامل تشغيل مساعد.

4. عدد 40 عامل خدمة معاونة.

شروط التقدم للوظائف

1. الحصول على مؤهل مناسب (ابتدائية - إعدادية - محو أمية).

2. ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عامًا.

3. تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

4. اجتياز الاختبار العملي والمقابلة الشخصية.

5. الحصول على رخصة قيادة درجة (أولى/ثانية) بالنسبة للسائقين.

6. اجتياز الكشف الطبي.

7. العمل بنظام العقد المؤقت والحصول على جميع مميزات العاملين بالشركة.

8. العمل بنظام الورادي بأي من مواقع الشركة.

وعلى الراغبين في شغل الوظائف المعلن عنها التقدم بطلب توظيف باسم المهندسة/ رئيس قطاع تنمية الموارد البشرية والإدارية، مرفق به صورة ضوئية من المستندات التالية:

- شهادة المؤهل.

- شهادة الميلاد.

- صورة الرخصة "للسائقين".

- الموقف من التجنيد.

- صورة الرقم القومي.

- عدد 4 صور شخصية 4×6.

وترسل الطلبات بالبريد المسجل بعلم الوصول وذلك خلال موعد أقصاه 28 يوليو الحالي، ولن يتم الالتفات إلى الطلبات المقدمة قبل تاريخ الإعلان أو بعد انتهاء الموعد وسوف يتم الإعلان عن مواعيد ومكان الاختبارات للمستوفين للشروط الموضحة على الموقع الإلكتروني للشركة www.gcsdc.com.eg.