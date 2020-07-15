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محمود مسلم

محكمة أردنية تقضي بحل جماعة الإخوان

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(وكالات)
11:46 م | الأربعاء 15 يوليو 2020
محكمة أردنية تقضي بحل جماعة الإخوان

محكمة أردنية تقضي بحل جماعة الإخوان

أصدرت محكمة التمييز في الأردن قراراً حاسماً في القضية التمييزية رقم 2013/2020 نشر، اليوم، يقضي باعتبار جماعة الإخوان منحلة حكماً وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية، وذلك لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية وفقاً للقوانين الأردنية، وفقا لما ذكرته قناة"العربية" الإخبارية.

وجاء هذا القرار الحاسم في الدعوى التي رفعتها الجماعة المنحلة على دائرة الأراضي والمساحة وعلى جمعية جماعة الإخوان في طلب إبطال نقل ملكية الأراضي والعقارات للجماعة القانونية التي صوبت أوضاعها عام 2015.

ويعتبر هذا القرار الأحدث لمحكمة التمييز الذي استندت فيه لقرار الهيئة العامة للمحكمة والذي قضى بحل الجماعة لعدم تصويب أوضاعها القانونية.