وصول 8 رحلات طيران تقل 1200 عامل مصري من العالقين بالكويت اليوم

تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا اليوم، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية، أحوال العمالة المصرية في دول العمل، بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح التقرير أنّ مطار الكويت يشهد مغادرة نحو 22 رحلة طيران تحمل على متنها 4100 راكب، لمطارات 7 دول: مصر، الإمارات، الهند، لبنان، بنجلاديش، الصين، وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت لمطارات مصر 8، تقل 1200 عامل مصري من العالقين.

وأكد هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنّ الرحلات الـ8 تصل لمطارات القاهرة، الإسكندرية، سوهاج، أسيوط، والأقصر، مشيرا إلى أنّ التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، لفت فيه إلى تسيير 8 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم، وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص، على متنها جميعا 1200 عامل.

وقال إنّ الرحلة الأولى على طيران إير كايرو، رقم 2406 قيام من مطار الكويت 12:00 تصل مطار سوهاج وعلى متنها 145 عاملا، والرحلة الثانية على المصرية رقم 2011 قيام من مطار الكويت 13:45 تصل مطار القاهرة وعلى متنها 165 عاملا، والرحلة الثالثة على فلاي إيجيبت رقم 5302 قيام من مطار الكويت 17:50 وتصل مطار الإسكندرية وعلى متنها 165 عاملا.

أما الرحلة الرابعة على طيران إير كايرو رقم 2402 قيام من الكويت 18:30، وصل لمطار القاهرة وعلى متنها 145 عاملا، والخامسة على الجزيرة رقم 1733 قيام من الكويت 19:05 وصول مطار القاهرة، وعلى متنها 145 عاملا، والسادسة على طيران العربية للطيران رقم 722 قيام من مطار الكويت 19:35 وصول مطار القاهرة وعلي متنها 145 عاملا، والسابعة على طيران الجزيرة رقم 1713 قيام من مطار الكويت 20:05 وصول مطار سوهاج وعلى متنها 145 عاملا، والثامنة على طيران الجزيرة رقم 1707 قيام من الكويت 20:30 وصول مطار الأقصر وعلى متنها 145 عاملا، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.