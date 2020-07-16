ضبط 2000 جهاز قياس حرارة عن بُعد محظور استيرادها قبل تهريبها 

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما فى مجال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والمعابر ومكافحة أعمال تهريب البضائع الأجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية .. عقب تقنين الإجراءات تمكنت إدارة شرطة موانى بورسعيد بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط عدد (2000) جهاز قياس حرارة عن بعد "ترمومتر طبى" غير واردة بالمستندات ومحظور إستيرادها دون الحصول على الموافقات اللازمة، داخل (2) حاوية مشمولها "إكسسوارات كمبيوتر".. وارد نهائى ميناء غرب بورسعيد قادمة من إحدى الدول الأجنبية لصالح إحدى شركات الإستيراد.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.