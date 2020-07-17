كيف أثر كورونا على السينما الصينية.. من الإغلاق إلى إقامة المهرجانات

معاناة كبيرعاشها الصناع والعاملون بالقطاع السينمائي في العالم كله، منذ بداية أزمة كورونا، بعدما توقف إنتاج أفلام، وأغلقت دور العرض، وتأجلت أكبر الأحداث الفنية، فتكبد صناع الأفلام خسائر فادحة.

والمعاناة مازالت مستمرة في العديد من الدول، ولكن في الصين بدأت السلطات بإصدار قرارات الغرض منها عودة الحياة السينمائية مرة أخرى، بعدما كانت متوقفة منذ 23 يناير الماضي لمنع انتشار تفشي فيروس كورونا، وهو ما سبب عواقب مدمرة للعارضين.

وكبداية تشير إلى انفراجة ولو بسيطة على العاملين بالسينما، نشر موقع إدارة السينما الصينية الرسمي على الإنترنت أمس، بيانا جاء فيه: "يمكن لدور السينما في المناطق منخفضة المخاطر استئناف العمل بطريقة منظمة في 20 يوليو، مع تنفيذ تدابير الوقاية". وجاء في البيان: "المناطق المتوسطة والعالية المخاطر يجب أن تظل مغلقة مؤقتًا"، وهو ما نشره موقع Variety.

وبذلك تقل أزمة استمرت ما يقرب من 6 أشهر من عمليات الإغلاق التي تركت آلاف دور العرض بلا عمل.

ويبدو أن الحظ بدأ يحالف صناع السينما ومحبيها في الصين خلال الشهر الجاري، خاصة وأنه تقرر إقامة مهرجان شانغهاى السينمائى الدولى فى الفترة من 25 يوليو إلى 2 أغسطس.

كما حدد مهرجان شنغهاي الدولي للتلفزيون مواعيده، ومن المقرر أن تستمر فعالياته من 3 إلى 7 أغسطس.

وأول الشهر الجاري، أعلن مهرجان الفيلم الدولي الأول بالصين، تنظيم عروضه بداية من 26 يوليو إلى 3 أغسطس في شنغهاي.

ويتنافس بالمهرجان الرسمي 13 فيلمًا روائيًا و8 أفلام وثائقية و13 فيلمًا قصيرًا ويرأس لجنة التحكيم، المنتج والمخرج بيتر تشان وهو من هونج كونج.

ومن أجل توفير الأمان، بعد افتتاح دور السينما، وإقامة المهرجانات سيكون بيع التذاكر عبر الإنترنت فقط، مع تطهير جميع القاعات بما لا يقل عن مرتين في اليوم، مع تحسين التهوية.

فيما ستكون الأقنعة إلزامية لكل من الموظفين والعملاء، مع قياس درجات حرارة لأي شخص يدخل السينما.

يذكر أنه بسبب الخسائر التي طالت القطاع السينمائي، أعلنت السلطات في مدينة شنغهاي منذ أيام، تقديم إعانات تساعد على تعويض الخسائر المالية الناجمة عن كورونا. وأكدت ذلك إدارة شانغهاي للأفلام، فسيتم دفع 2.6 مليون دولار أي ما يعادل 18 مليون يوان، إلى 345 دار سينما.

وشهدت صناعة السينما خسائر كبيرة في الفترة السابقة، بعد تأجيل عرض عدد كبير من الأفلام لأجل غير مسمى بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا، وفي ظل الأزمة التي يتصدى لها العالم أغلق العديد من دور العرض في دول مختلفة؛ لمنع التجمعات، كما جرى تأجيل تصوير عدد من الأفلام خوفا على سلامة صناعها.

كما تم تأجيل عدد من أهم الأحداث الفنية، بينها حفل توزيع جوائز أوسكار، بافتا، وجولدن جلوب.