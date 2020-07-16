هنري جولدينج بطلا لفيلم الأنيميشن The Tiger's Apprentice

يؤدي الفنان هنري جولدينج دور البطولة في فيلم الأنيميشن The Tiger's Apprentice، ويكتبه هاري كريبس وديفيد ماجي، وهو مأخوذ عن رواية للورانس يب، بحسب موقع هوليود ريبورتر.

ومن المقرر أن يخرج فيلم الأنيميشن كارلوس باينا، وهو الذي شارك في رسم وصناعة أفلام أنيميشن مميزة منها، Finding Nemo عام 2003، وRatatouille عام 2007، وToy Story 3 عام 2010، ويعتبر The Tiger's Apprentice تجربته الإخراجية الأولى.

كما شارك كارلوس باينا، في صناعة المؤثرات البصرية لعدد من الأفلام منها، The Incredibles عام 2004، وCars عام 2006.

والممثل هنري جولدينج، شارك في عدد من الأفلام، أولها Crazy Rich Asians عام 2018، وفي نفس العام شارك في فيلم A Simple Favor. أما آخر أفلامه The Gentlemen، ويحضر حاليا للمشاركة في فيلم Snake Eyes: G.I. Joe Origins.