علاج 15 ألف مواطن بالمبادرة الرئاسية لعلاج الأمراض المزمنة بالشرقية

قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، إنه جرى توقيع الكشف الطبي على 638 مريضا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي المستفيدين إلى 15223 مواطنا.

يأتي ذلك ضمن المبادرة الرئاسية لعلاج ومتابعة الأمراض المزمنة وعلاج الأمراض غير السارية بالعيادات الثابتة، والعيادات والقوافل المتنقلة، مع توزيع الأدوية بالمنازل لغير القادرين.

ولفت مسعود إلى أنه جرى توجيه الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية، بتكثيف برامج التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين، ومناشدة المرضى أصحاب الأمراض المزمنة بالتوجه إلى الوحدة الصحية، لمتابعة حالتهم الصحية.