تراجع جماعي للأسهم الأوروبية ترقبا لاجتماع "المركزي"

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال التعاملات الصباحية، اليوم، رغم البيانات الاقتصادية الصينية المتفائلة؛ ترقبا لاجتماع البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من اليوم.

وانخفض مؤشر "ستوكس يوروب 600" بنحو 1.03% إلى 370 نقطة، وخسر"كاك" الفرنسي بنسبة 1.18% عند 5049 نقطة، كما فقد "فاينششيال تايمز 100" البريطاني بنسبة 0.94% إلى 6233 نقطة، وهبط "داكس" الألماني بنسبة ذاتها إلى 12809 نقطة.

وكشفت البيانات الاقتصادية، عن تسجيل معدل البطالة في المملكة المتحدة 3.9% خلال مايو الماضي، وتوقعات بارتفاعه إلى 4.2%.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماع سياسته النقدية في وقت لاحق، اليوم، وسط توقعات بتثبيت معدل الفائدة، كما تتجه الأنظار إلى تصريحات رئيسة البنك "كريستين لاجارد".

وأظهرت بيانات صينية نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.2% في الربع الثاني من هذا العام، مقارنة بالعام الماضي، متفوقا على توقعات المحللين عند 2.5% وانتعاشا من انكماش الربع الأول.

وفي الوقت ذاته، لا يزال وباء كورونا المستجد "كوفيد-19" تثقل كاهل الأسواق، في الوقت الذي تنبأ فيه مستشار البيت الأبيض لقطاع الصحة "أنثوني فوسي" أمس الأربعاء، أنّ الولايات المتحدة ستحقق هدفها المتمثل في تلقي لقاح ضد الوباء بحلول نهاية العام، مضيفا أنّه يشعر "بالرضا عن الجدول الزمني المتوقع".