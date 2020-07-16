10 ملايين جنيه لكل وحدة محلية في الدقهلية لرفع كفاءة الطرق

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إنّ كل وحدة محلية مخصص نحو 10 ملايين جنيه لرفع كفاءة الطرق المحلية، في إطار المشروع الرئاسي بالمحافظات بتكلفة 10 مليارات جنيه، ويخص الدقهلية منها 234 مليون جنيه، مؤكدا المسئولية الكاملة لرؤساء الوحدات المحلية في المتابعة المستمرة للمشروعات القومية والتنموية الجارية في نطاقهم.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ اليوم، مع أعضاء الجهاز التنفيذى، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات ورؤساء قطاعات المرافق ومديري العموم، بحضور اللواء عبدالقادر النوري وكيل الوزارة السكرتير العام للمحافظة لمتابعة تنفيذ المشروعات.

وأكد المحافظ ضرورة المتابعة الجادة لمشروعات الري والموارد المائية، والتي تتم لتبطين الترع بنطاق محافظة الدقهلية، بهدف الحفاظ على مياه النيل والقضاء على شكاوى المزارعين.

وقال مختار، إنّ أي ترخيص لعقار جديد يجب أن يشمل التصميم والرسم الهندسي له على وجود جراج "بشكل محدد"، وشدد على ضرورة وضع خطة شاملة لإلزام أصحاب العقارات بطلائها حرصا على المظهر الحضاري والشكل الجمالي، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال غير الملتزمين.

وكلف المحافظ الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، باستغلال المبادرة التي طرحها البنك المركزي للمستلزمات العلاجية في مواجهة كورونا، لتكون دعما للأجهزة الطبية واحتياجات المستشفيات لتحسين مستوى الخدمات الطبية بمستشفيات الدقهلية بشكل عام، وضرورة الاستفادة من الدعم المالي، خاصة الذي ترصده الدولة لرفع كفاءة المستشفيات وتقديم خدمات متميزة للمرضى والمترددين.

كما كلف المحافظ، السكرتير العام بتخصيص نائب لكل رئيس مركز ومدينه وحي يكون مسؤولا عن قطاع النظافة بالكامل، مشددا على تقسيم نطاق المركز أو الحي إلى مربعات كل مربع له مشرف ومعه مجموعة من عمال النظافة لمتابعة أعمال القطاع، ومكافأة المجتهدين ومعاقبة المقصرين، مشيرا لأهمية المتابعة المستمرة من قبل مراقب الحسابات لأعمال صرف مرتبات عمال النظافة بشكل منتظم دون تأخير.