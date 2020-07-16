أجهزة البحث الجنائى تنجح فى إعادة 750 ألف جنيه مسروقة لصاحبها

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات .. وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة بدائرة القسم لمتابعة الحالة الأمنية تمكنت من ضبط (عاطل، سن 36، مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية").. وبحوزته (مبلغ مالى 15 ألف جنيه "مجهول المصدر"- مفك، أجنة حديدية).. وبمناقشته عن مصدر المبلغ المالى إعترف بسرقته من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بأسلوب "كسر الباب" بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته.

كما تبلغ لقسم شرطة السيدة زينب من أحد المواطنين .. بأنه عقب قيامه بترك السيارة ملكه بدائرة القسم لشراء بعض المستلزمات، ولدى عودته إكتشف تركه سهواً زجاج السيارة الجانبى مفتوحاً وسرقة حقيبة بداخلها (مبلغ مالى 17 ألف جنيه- 7 شيكات بنكية صادرين لصالحه بإجمالى مبلغ 750 ألف جنيه - 2 مفتاح سيارة - 2 فيزا كارد) من داخل السيارة.

ومن خلال إجراء التحريات تبين أن وراء إرتكابها (ميكانيكى سيارات، سن 31، مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليه بمسكنه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات .. وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة بدائرة القسم لمتابعة الحالة الأمنية تمكنت من ضبط (عاطل، سن 36، مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية").. وبحوزته (مبلغ مالى 15 ألف جنيه "مجهول المصدر"- مفك، أجنة حديدية).. وبمناقشته عن مصدر المبلغ المالى إعترف بسرقته من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بأسلوب "كسر الباب" بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته.

كما تبلغ لقسم شرطة السيدة زينب من أحد المواطنين .. بأنه عقب قيامه بترك السيارة ملكه بدائرة القسم لشراء بعض المستلزمات، ولدى عودته إكتشف تركه سهواً زجاج السيارة الجانبى مفتوحاً وسرقة حقيبة بداخلها (مبلغ مالى 17 ألف جنيه- 7 شيكات بنكية صادرين لصالحه بإجمالى مبلغ 750 ألف جنيه - 2 مفتاح سيارة - 2 فيزا كارد) من داخل السيارة.

ومن خلال إجراء التحريات تبين أن وراء إرتكابها (ميكانيكى سيارات، سن 31، مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليه بمسكنه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.