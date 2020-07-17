كيف يتم اختيار رؤساء مجالس إدارة ورؤساء تحرير الصحف القومية؟

تجري الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، مشاورات بشأن التغييرات الصحفية المرتقبة، والتي تشمل رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية.

وقد حدد القانون رقم 179 لسنة 2018 الخاص بالهيئة الوطنية للصحافة، شروط تعيين رؤساء مجالس إدارات وتحرير المؤسسات الصحفية القومية، حيث نصت المادة "43" على أنه يشترط فيمن يعين رئيسًا لمجلس إدارة مؤسسة صحفية قومية ما يأتى:

1- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

2- أن تكون له خبرة عملية فى المجال الصحفى، أو الاقتصادى أو المالى، أو الإدارى لمدة لا تقل عن عشرين عاما.

3- ألا يكون قد حُكم عليه فى جناية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، مالم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.

4- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية فى السنوات الثلاث السابقة على تعيينه مالم يكن قد تم محوها.

5- ألا يكون مالكًا أو مساهما فى ملكية أى مؤسسة صحفية.

بينما نصت المادة "48 " على أنه يشترط في من يعين رئيس تحرير مؤسسة صحفية قومية ما يأتى:

1- أن يكون صحفيًّا عاملاً بإحدى المؤسسات الصحفية القومية.

2- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

3- ألا يكون قد حكم عليه فى جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.

4- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية فى السنوات الثلاث السابقة على تعيينه، ما لم يكن قد تم محوها.

5- ألا يكون مالكًا أو مساهماً فى ملكية أى مؤسسة صحفية.