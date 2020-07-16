صور.. مرشحو "القائمة الوطنية" يلتقطون صورا لهم خلال لقاء تعارفي اليوم

اجتمع عدد من مرشحي القوائم الانتخابية الأربعة التي شكلها تحالف القائمة الوطنية من أجل مصر، اليوم، والتي أعلن عن تشكيلها أمس من 11 حزبا سياسيا، بمقر ائتلاف دعم مصر.

وتبادل المرشحون عددا من الصور التذكارية عقب لقاءات تعارفية جمعت بينهم منذ قليل.

وأبرز هؤلاء المرشحين، هم المهندس حسام الخولي، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، ومحمود بكري، عضو مجلس إدارة جريدة الأسبوع، والدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد، وحازم الجندي، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، وفريدة النقاش، رئيس تحرير جريدة الأهالي الصادرة عن حزب التجمع، ونائب رئيس حزب التجمع، والدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، والدكتورة عايدة نصيف، أستاذ الفلسفة بجامعة القاهرة، وسامح أنور عصمت السادات القيادي بحزب الإصلاح والتنمية، وأخرون، منهم عز الدين سالم، والدكتور محمد توفيق، والدكتور إيهاب وهبة، وحنا جريس، وصلاح سعودي، وإيريني ثابت، وعبدالسلام الجبلي، ومحمود منصولا، وريهام عفيفي.