13 ألف جنيه إيرادات "لص بغداد" أمس

حقق فيلم "لص بغداد" للمخرج أحمد خالد موسى، بطولة الفنان محمد إمام، إيرادات بلغت 13 ألفا و206 جنيهات، أمس، متفوقا على فيلم "الفلوس" للمخرج سعيد الماروق، وبطولة الفنان تامر حسني، الذي حقق 13 ألفا و160 جنيها.

ووفقا لبيان صادر من الموزع محمود الدفراوي، حقق فيلم "بنات ثانوي" للمخرج محمود كامل، بطولة جميلة عوض ومحمد الشرنوبي، 898 جنيها، فيما حقق فيلم "صندوق الدنيا" للمخرج عماد البهات وبطولة خالد الصاوي ورانيا يوسف 314 جنيها.

يذكر أن الحكومة المصرية قد أعادت تشغيل دور العرض السينمائي بـ 25% من طاقتها الاستيعابية في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.