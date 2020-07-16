وزارة الدفاع الجزائرية تعلن القضاء على إرهابيين اثنين شمالي البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم، القضاء على إرهابيين اثنين بولاية المدية شمال البلاد، في عملية مازالت متواصلة.

وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان، أنه "في إطار مكافحة الإرهاب ومواصلة للجهود الحثيثة للقوات المسلحة الهادفة لاجتثاث بقايا الشراذم الإرهابية من البلاد، قضت قوات الجيش اليوم على إرهابيين اثنين أثر عملية بحث وتمشيط بولاية المدية".

وأضافت الدفاع الجزائرية، أن العملية التي مازالت متواصلة، أدت إلى ضبط بندقيتين آليتين من نوع كلاشنيكوف.

وأكدت الوزارة الجزائرية، أن هذه العملية تأتي لتؤكد مدى اليقظة والاستعداد الدائمين لوحدات الجيش عبر كافة ربوع الوطن، لدحض كل محاولات المساس بأمن واستقرار البلاد.