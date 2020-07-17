حظك اليوم الجمعة 17-7-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

تستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية لقرائها ومتابعيها، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

المريخ في برجك يمنحك إصرارا ويجعلك مستعدا للقيام بأي شيء من أجل الواجب.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يدفعك للتعامل بكرم وقد تجمعك بالأخوة مناسبة سعيدة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الموسيقار عمار الشريعي، ويوافق تاريخ ميلاده 16 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك أن تحمي نفسك وأن تكون حذرا ولبقا، وقُم بحساب نفقاتك بعناية.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تتعامل اليوم بدون عصبية أو إثارة لغيرة الآخرين منك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان أحمد زاهر، ويوافق تاريخ ميلاده 27 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

رغم الضغوط الوضع الفلكي يدعمك اليوم ويجعلك لامعا وقد يعدك بلقاءات ناجحة.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمدك بكل السحر والجاذبية ويمنحك طاقة عاطفية أخاذة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة ناهد السباعي، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بالصبر والمرونة وعدم التعصب لأفكارك، ومن المهم أن تحافظ على السرية والكتمان.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

الكواكب مجتمعة في منزلك الثاني عشر وعليك أن تعتني بصحتك وأن تتجنب الزهو بنفسك ولا تتكلم عن حياتك الشخصية!

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة دوللي شاهين، ويوافق تاريخ ميلادها 2 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يساعدك على الوصول لأهدافك بسهولة وقد تحقق ربحا.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

فينوس والقمر داعمان ويدفعانك للاقتراب ممن تحب، واليوم تحصل بسهولة على دعم الأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان سعيد صالح، ويوافق تاريخ ميلاده 31 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك أن تحافظ اليوم على برودة أعصابك وأن تفرمل انفعالاتك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر معاكس وعليك أن تتجاهل الاستفزازات ولا تستسلم للغضب.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان وائل كفوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزلك التاسع مما يجعل اليوم مناسبا للسفر أو التخطيط لرحلة ولقاءات واعدة.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحظ تمدك بالمشاعر الدافئة وتخيم على علاقاتك روح الود والتفاؤل.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة روبي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات ويمدك ذلك بسرعة بديهة ويساعدك على علاج مستجدات مالية.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد بمنزل الحظ يمنحانك سحرا ويدفعانك للانفتاح على مناطق جديدة وقد تكتشف اليوم معلومات مهمة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان تامر هجرس، ويوافق تاريخ ميلاده 6 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

فينوس والقمر في مواجهة برجك والوقت ليس مناسبا للتسرع والمغامرة، خذ وقتك وتمهل.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا كن هادئا مع شريك حياتك مهما شعرت بالغليان.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شيرين سيف النصر، ويوافق تاريخ ميلادها 27 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يمنحك طاقة ونشاطا، وتتألق موهبتك في إدارة وتنظيم أعمالك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في مواجهة برجك، وعليك أن تقاوم ميلك للتمرد والانفعال.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة أنغام، ويوافق تاريخ ميلادها 19 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

تتحمل مسئولياتك جيدا.. لا مكان للكسل في قاموسك حتى ولو تظاهرت باللا مبالاة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الحب يجعلك تنعم اليوم براحة البال واليسر في الحب والصداقة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو اللاعب رمضان صبحي، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

انخفاض المعنويات يعطل مسيرتك.. انتبه وحاول أن تتجاوب مع الواقع ومع ذلك تستطيع أن تحقق تطورا.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

فينوس والقمر معاكسان.. إذا تعقدت الأمور، اصبر واهتم باللباقة في إدارة الحوارات.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة سامية جمال، ويوافق تاريخ ميلادها 5 مارس.