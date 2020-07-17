حظك اليوم الجمعة 17-7-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحمل لا يقتنع بآراء من حوله بسهولة، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

المريخ في برجك يمنحك إصرارا ويجعلك مستعدا للقيام بأي شيء من أجل الواجب.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يدفعك للتعامل بكرم وقد تجمعك بالأخوة مناسبة سعيدة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الموسيقار عمار الشريعي، ويوافق تاريخ ميلاده 16 أبريل.