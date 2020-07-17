حظك اليوم الجمعة 17-7-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الثور يتميز بقدرته على التحمل والصبر، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك أن تحمي نفسك وأن تكون حذرا ولبقا، وقُم بحساب نفقاتك بعناية.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تتعامل اليوم بدون عصبية أو إثارة لغيرة الآخرين منك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان أحمد زاهر، ويوافق تاريخ ميلاده 27 أبريل.