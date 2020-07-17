حظك اليوم الجمعة 17-7-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج السرطان يتميز بصدقه في مشاعره، كما أنّه كتوم ولا يستطيع البوح بها بسهولة، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بالصبر والمرونة وعدم التعصب لأفكارك، ومن المهم أن تحافظ على السرية والكتمان.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

الكواكب مجتمعة في منزلك الثاني عشر وعليك أن تعتني بصحتك وأن تتجنب الزهو بنفسك ولا تتكلم عن حياتك الشخصية!

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة دوللي شاهين، ويوافق تاريخ ميلادها 2 يوليو.