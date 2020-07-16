النرويج: 10 إصابات جديدة بكورونا.. والإجمالي 9011 حالة

أعلنت السلطات الصحية في النرويج، اليوم، ارتفاع حالات الاصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، إلى 9011 حالة بعد تسجيل 10 إصابات جديدة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقال المعهد النرويجي للصحة العامة في بيان، إنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة من جراء الإصابة بالفيروس ليرتفع عدد الوفيات الى 254 حالة.

سويسرا تسجل 142 إصابة جديدة بالوباء

وفي سويسرا، أعلنت السلطات الصحية، اليوم، تسجيل 142 اصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الدولة للشؤون الصحية في بيان من مقرها بالعاصمة "برن"، إن هذه الإصابات الجديدة ترفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 33290 فيما استقر عدد الوفيات عند 1688 حالة وفاة.

وفي الوقت ذاته، ارتفع عدد المصابين الذين يضطرون للحصول على علاج ورعاية في المستشفيات إلى 4112 مصابا بينما تمكنت السلطات منذ نهاية فبراير الماضي من تطبيق أكثر من 708 آلاف اختبار تشخيصي على من بدت عليهم أعراض الإصابة وأن نسبة المصابين بينهم بلغت حوالي 5.6% .

كما فرضت السلطات الحجر المنزلي على 707 أشخاص تحسبا لاحتمال إصابتهم بالفيروس إلى جانب 3245 آخرين فرضت عليهم السلطات هذا الحجر من قبل.

وعزت السلطات عودة الزيادة في معدلات الإصابة إلى تخفيف إجراءات الإغلاق العام وفتح الحدود مع دول الجوار الأوروبي مجددا ما دفع السلطات إلى وضع قائمة بالدول المصنفة على أنها "وجهة غير آمنة" والتي يجب على القادمين منها الالتزام بالحجز الصحي المنزليلمدة عشرة ايام

من جانبها، أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، في وقت سابق، اليوم، تسجيل أكثر من 66200 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ووفاة 941 شخصا.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن بيان للجامعة التي تلخص بيانات السلطات الفيدرالية والمحلية، وجاء في نصه "خلال الـ 24 ساعة الأخيرة تم تسجيل 66273 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

ووفقا لمعطيات الجامعة، وصل العدد الإجمالي للإصابات منذ بداية الجائحة، إلى 3 ملايين و499 ألفا و398 حالة، وتوفى أكثر من 137 ألف شخص، وتماثل للشفاء أكثر من مليون شخص.

وأظهرت هذه المؤشرات في وقت سابق تسجيل رقم قياسي بعدد الإصابات وهو 67400 حالة و900 وفاة.